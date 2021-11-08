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РНБО може почати визначати перших олігархів в другій половині травня - Малюська

Київ • УНН

 • 17606 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перші засідання Ради національної безпеки та оборони на яких будуть офіційно визнавати українських олігархів, можуть відбутися в другій половині травня 2022 року. Таку думку висловив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

РНБО може почати визначати перших олігархів в другій половині травня - Малюська

Малюська повідомив, що з метою імплементації закону про олігархів найближчим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробить та затвердить Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

Також РНБОУ затвердить Положення про реєстр олігархів і порядок його формування та ведення та розробить такий реєстр.

Цитата

"Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами, а перші "номінаційні" засідання РНБОУ будуть можливими (з дотриманням усіх процедурних обмежень) уже з двадцятих чисел травня", - написав Малюська.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон.

Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.

А вже 24 вересня повідомлялося, що Рада нібито має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній.

Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.

Водночас народні обранці подали 12 постанов — від нардепів від “Європейської солідарності” та “Опозиційної платформи — За життя” — щодо скасування закону № 5599 про олігархів. 19 жовтня ВР їх відхилила, тим самим розблокувавши підписання законопроекту.

Згодом у "Слузі народу" заявили, що у Раді можуть переголосувати неточності в законі про олігархів.

Оборонний комітет, який є головним для розгляду законопроекту, мав 22 жовтня зібратися для розгляду питання. Голова ВР Руслан Стефанчук заявляв, що підпише документ, якщо за підсумками цього засідання з'ясується, що зауваження до того, як був ухвалений законопроект, “несуттєві”. Якщо ж ні - мало б бути застосовано ст. 131 Регламенту ВР. І комітет ВР рекомендував переголосувати три поправки у законі про олігархів.

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