Рождественские богослужения в Хмельницкой области проведут в 970 храмах
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. Рождественские богослужения в Хмельницкой области проведут в 970 культовых сооружениях области. В богосоужиннях примут участие около 109 тыс. жителей области. Об этом сообщили корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
Полиция области во время празднования будет работать в усиленном режиме несения службы.
Правоохранители Хмельницкой области будут работать в усиленном режиме 7-8 января. За порядком будут следить 314 полицейских и 22 военнослужащих Нацгвардии. Еще 30 бойцов спецподразделений будут находиться в резерве.
Напомним, в соборах Киева начались Рождественские богослужения.