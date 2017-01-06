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12 марта, 19:49 • 90613 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 122467 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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12 марта, 14:19 • 114304 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111642 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 139186 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114114 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121131 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130335 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140421 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144679 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рождественские богослужения в Хмельницкой области проведут в 970 храмах

Рождественские богослужения в Хмельницкой области проведут в 970 храмах

Киев • УНН

 • 7786 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. Рождественские богослужения в Хмельницкой области проведут в 970 культовых сооружениях области. В богосоужиннях примут участие около 109 тыс. жителей области. Об этом сообщили корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

Полиция области во время празднования будет работать в усиленном режиме несения службы.

Правоохранители Хмельницкой области будут работать в усиленном режиме 7-8 января. За порядком будут следить 314 полицейских и 22 военнослужащих Нацгвардии. Еще 30 бойцов спецподразделений будут находиться в резерве.

Напомним, в соборах Киева начались Рождественские богослужения.

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