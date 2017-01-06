Різдвяні богослужіння на Хмельниччині проведуть у 970 храмах
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Різдвяні богослужіння на Хмельниччині проведуть у 970 культових спорудах області. У богосоужіннях візьмуть участь близько 109 тис. жителів області. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
Поліція області під час святкувань працюватиме в посиленому режимі несення служби.
Правоохоронці Хмельниччини працюватимуть у посиленому режимі 7-8 січня. За порядком стежитимуть 314 працівників поліції та 22 військовослужбовці Нацгвардії. Ще 30 бійців спецпідрозділів перебуватимуть у резерві.
Нагадаємо, в соборах Києва розпочались Різдвяні богослужіння.