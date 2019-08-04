Резня в Дейтоне: две жертвы получили ранения

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101929 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102544 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131395 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128452 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129250 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131060 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153236 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Резня в Дейтоне: две жертвы получили ранения

Резня в Дейтоне: две жертвы получили ранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Два человека получили множественные ножевые ранения в Дейтоне,в американском штате Огайо, передает УНН со ссылкой на WHIOTV.

В районе Оксфорд-авеню и Уилсон-Драйв, в Дейтоне два человека получили множественные раны от ножевого ранения. Один человек был ранен в грудь. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Как сообщал УНН, в ночь на воскресенье в Дейтоне, в штате Огайо стрелок из винтовки открыл огонь вблизи бара в центральной части города. В результате инцидента 10 человек, в том числе и нападавший, погибли.

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