Резня в Дейтоне: две жертвы получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Два человека получили множественные ножевые ранения в Дейтоне,в американском штате Огайо, передает УНН со ссылкой на WHIOTV.
В районе Оксфорд-авеню и Уилсон-Драйв, в Дейтоне два человека получили множественные раны от ножевого ранения. Один человек был ранен в грудь. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Как сообщал УНН, в ночь на воскресенье в Дейтоне, в штате Огайо стрелок из винтовки открыл огонь вблизи бара в центральной части города. В результате инцидента 10 человек, в том числе и нападавший, погибли.