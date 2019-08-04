Різанина в Дейтоні: дві жертви отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Двоє людей отримали численні ножові поранення в Дейтоні, в американському штаті Огайо, передає УНН з посиланням на WHIOTV.
В районі Оксфорд-авеню і Вілсон-Драйв, в Дейтоні двоє людей отримали множинні рани від ножового поранення. Одна людина була поранена в груди. Постраждалі були доставлені в лікарню.
Як повідомляв УНН, в ніч на неділю в Дейтоні, в штаті Огайо стрілок з гвинтівки відкрив вогонь поблизу бару в центральній частині міста. В результаті інциденту 10 осіб, в тому числі і нападник, загинули.