Різанина в Дейтоні: дві жертви отримали поранення

В районі Оксфорд-авеню і Вілсон-Драйв, в Дейтоні двоє людей отримали множинні рани від ножового поранення. Одна людина була поранена в груди. Постраждалі були доставлені в лікарню.

Як повідомляв УНН, в ніч на неділю в Дейтоні, в штаті Огайо стрілок з гвинтівки відкрив вогонь поблизу бару в центральній частині міста. В результаті інциденту 10 осіб, в тому числі і нападник, загинули.



