Резня на крестинах: в Ровенской области мужчина напал с ножом на своего кума
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В селе Озерцы Ровенской области после празднования крестин своего сына мужчина намеренно порезал кума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.
Детали
По данным предварительного расследования, ночью 20 сентября 2021 года после празднования крестин своего сына 21-летний житель села Озерцы намеренно нанес своему 23-летнему куму не менее трех колотых резаных ударов в туловище, живот и шею. Раненого мужчину госпитализировали в больницу.
В тот же день злоумышленника задержали по ст. 208 Уголовного кодекса Украины и сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении.
22 сентября подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без определения размера залога.
Согласно статье мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения.
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