Різанина на хрестинах: у Рівненській області чоловік напав з ножем на свого кума
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У селі Озерці Рівненської області після святкування хрестин свого сина чоловік навмисно порізав кума. Про це повідомляє УНН із посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.
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За даними досудового розслідування, вночі 20 вересня 2021 року після святкування хрестин свого сина 21-річний житель села Озерці навмисно завдав своєму 23-річному куму не менше ніж три колоті різані удари в тулуб, живіт та шию. Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні.
Того самого дня зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального кодексу України та повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.
22 вересня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.
За статтею чоловіку загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.
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