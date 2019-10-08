Рывок в 103 позиции: теннисист Марченко улучшил пребывания в рейтинге АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В обновленном рейтинге АТР ведущие теннисисты Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский совершили рывок, сообщает УНН со ссылкой на АТР.
Марченко после победы на челленджере в Казахстане добавил сразу 103 ступеньки и переместился на 275 строчку. Для дончанина данный показатель является самым высоким в рейтинге начиная с мая прошлого года.
Киевлянин Стаховский улучшил свое пребывание на две ступени — 146.
Самые лучшие показатели в карьере на этой неделе у нашего Владислава Орлова 427 (+6), Никиты Маштакова 607 (32) и Алексея Крутых 711 (+21).
Заметим, что австралиец Джон Миллман совершил самый большой рывок в топ-100 генерации — 58 (22).
Добавим также, в первой десятке АТР изменений не произошло.