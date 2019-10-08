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Рывок в 103 позиции: теннисист Марченко улучшил пребывания в рейтинге АТР

Киев • УНН

 • 8572 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В обновленном рейтинге АТР ведущие теннисисты Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский совершили рывок, сообщает УНН со ссылкой на АТР.

Рывок в 103 позиции: теннисист Марченко улучшил пребывания в рейтинге АТР

Марченко после победы на челленджере в Казахстане добавил сразу 103 ступеньки и переместился на 275 строчку. Для дончанина данный показатель является самым высоким в рейтинге начиная с мая прошлого года.

Киевлянин Стаховский улучшил свое пребывание на две ступени — 146.

Самые лучшие показатели в карьере на этой неделе у нашего Владислава Орлова 427 (+6), Никиты Маштакова 607 (32) и Алексея Крутых 711 (+21).

Заметим, что австралиец Джон Миллман совершил самый большой рывок в топ-100 генерации — 58 (22).

Добавим также, в первой десятке АТР изменений не произошло.

Украинские Национальные Новости

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