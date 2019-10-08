Ривок в 103 позиції: тенісист Марченко покращив перебування в рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В оновленому рейтингу АТР провідні тенісисти України Ілля Марченко та Сергій Стаховський здійснили ривок, повідомляє УНН з посиланням на АТР.
Марченко після перемоги на челленджері в Казахстані додав одразу 103 сходинки і перемістився на 275 рядок. Для донеччанина даний показник найвищий в рейтингу починаючи з травня попереднього року.
Киянин Стаховський покращив своє перебування на два щаблі — 146.
Найкращі показники в кар’єрі цього тижня в нашого Владислава Орлова 427 (+6), Микити Маштакова 607 (+32) і Олексія Крутих 711 (+21).
Зауважимо, що австралієць Джон Міллман здійснив найбільший ривок в топ-100 генерації — 58 (+22).
Додамо також, у першій десятці АТР змін не відбулося.