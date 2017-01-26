Ровенский суд оставил в силе приговор подростку, который зарубил отца и бабушку

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Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 26 января. УНН. Апелляцию 17-летнего убийцы родного отца и бабушки отклонил Апелляционный суд Ровенской области. Таким образом парень должен отбыть 15 лет заключения, сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Апелляционного суда Ровенской области.

В ведомстве уточнили, что два года, которые парень провел в изоляторе, зачислили как четыре. Поэтому на свободу парень, который так и не признал вину в убийстве родных, выйдет на свободу в 2027 году.

Как сообщал УНН, в феврале 2015 года 15-летний парень топором зарубил бабушку и родного отца в многоэтажке на улице Галицкого в Ровно. В октябре 2016 года городской суд Ровно приговорил парню 15 лет заключения. Мотив своего поступка он так и не объяснил.

Напомним, как сообщал УНН, В Харьковской области 28-летнего мужчину приговорили пожизненно.

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