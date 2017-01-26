Рівненський суд залишив у силі вирок підлітку, який зарубав батька та бабусю
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Апеляцію 17-річного вбивці рідного батька та бабусі відхилив Апеляційний суд Рівненської області. Таким чином хлопець має відбути 15 років ув'язнення, повідомили кореспонденту УНН у прес-службі Апеляційного суду Рівненської області.
У відомстві уточнили, що два роки, які хлопець провів у ізоляторі, зарахували як чотири. Відтак на волю хлопець, який так і не визнав вину у вбивстві рідних, вийде на волю у 2027 році.
Як повідомляв УНН, у лютому 2015 році 15-річний хлопець сокирою зарубав бабусю та рідного батька у багатоповерхівці на вулиці Галицького у Рівному. У жовтні 2016 міський суд Рівного присудив хлопцю 15 років ув'язнення. Мотив свого вчинку він так і не пояснив.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Харківщині 28-річного чоловіка засудили на довічно.