Ровенский суд арестовал партию янтаря стоимостью 16 млн гривен

Отмечается, что также арестованы специальное оборудование для его незаконной добычи и обработки.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого органами полиции по фактам незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, массовых беспорядков, сопротивления и насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Как сообщает УНН, по результатам проведенных обысков 5 и 7 декабря на территории Ровно, Ровенского, Дубровицкого и Сарненского районов правоохранители изъяли всего около 1,6 т янтаря ориентировочной стоимостью 16 млн грн, специальное оборудование для его обработки в количестве 21 единицы, а также добычи (мотопомпы, шланги).