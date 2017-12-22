Рівненський суд арештував партію бурштину вартістю 16 млн гривень
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Рівненський міський суд арештував крупну патртію вилученого бурштину — майже 1,6 тони, вартістю 16 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН.
Зазначається, що також арештовано спеціальне обладнання для його незаконного видобутку та обробки.
Слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження, розпочатого органами поліції за фактами незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масових заворушеннь, опору та насильства щодо працівника правоохоронного органу.
Як повідомляє УНН, за результатами проведених обшуків 5 та 7 грудня на території Рівного, Рівненського, Дубровицького та Сарненського районів правоохоронці вилучили всього близько 1,6 т бурштину орієнтовною вартістю 16 млн грн, спеціальне обладнання для його обробки в кількості 21 одиниці, а також видобутку (мотопомпи, шланги).