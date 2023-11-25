Ривненский депутат попал под следствие из-за миллионных незадекларированных активов
Киев • УНН
У депутата Ровенского областного совета в Украине обнаружили незадекларированные активы на миллионы гривен, включая наличные, роскошные автомобили и драгоценности. Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Работники ГБР обнаружили у депутата Ровенского областного совета, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСГП "Леса Украины", незадекларированное состояние на миллионы долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на на Государственное бюро расследований.
Фигурант до февраля 2023 года занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСГП "Леса Украины".
"Работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления он успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.
В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 млн долларов США в различной валюте", - сообщили в ГБР.
Также правоохранители нашли три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek philippe. Обнаружены золотые монеты, слитки золота, 2 пистолеты, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.
Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".
Фигуранту сообщено о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В ГБР добавили, что в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направлено письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта и его семьи.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Ривненский депутат попал под следствие из-за миллионных незадекларированных активов
У депутата Ровенского областного совета в Украине обнаружили незадекларированные активы на миллионы гривен, включая наличные, роскошные автомобили и драгоценности. Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
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