Ровенская область страдает от пестицидов - активист

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Ровенской области агропредприятие более двух лет травит людей пестицидами, контролирующие органы не реагируют. Об этом во время пресс-конференции заявил потерпевший по делу об отравлении пестицидами Богдан Лымарь, передает УНН.

"Пчела - это индикатор состояния окружающей среды и еще в 2015 году она начала массово гибнуть", - отметил он.

По его словам, местное предприятие отравляет не только пчел, но и людей.

"У нас есть подтверждение из акушерских пунктов, где в маленьком селе, где 50 детей проживает, все обратились за медицинской помощью из-за отравления", - сообщил Б.Лимар.

Он отметил, что в ходе собственного расследования активистам удалось узнать, что именно в это время в Донецк пришел гумконвой № 23 в составе которого было шесть фур с пестицидами, которые потом "розтворилися" в Украине.

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"Мы не исключаем, а скорее даже утверждаем, что они попали на Западную Украину. То есть контрафактные пестициды могли быть уже запрещены к использованию. Возможно в России оформили документы на утилизацию, украинских агропромышленников купили их за бесценок", - рассказал он.

По словам Б.Лимара, по данному факту было открыто уголовное производство, которое до сегодняшнего дня продолжается.

"Нацполиция ничего не делает, потому что есть информация что это агропредприятие принадлежит уважаемым депутатам. С экоинспекции мы получили только отписки. Все топчутся на месте потому что нет желания довести дело до конца. Был наложен штраф на исполнителя на общую сумму 1500 грн в 2015 году. По 2016 и 2017 было 50 обращений об отравлении этим самым агрохолдингом. И ни разу даже после проведения проверок ничего не было обнаружено. А мы можем сопоставить почему в Украине второе место по смертности в Европе", - подчеркнул он.

Напомним, в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн - это опасные и ядовитые вещества, которые могут провоцировать рак у населения.

Проблемы в сфере обращения опасных отходов объясняют бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где-нибудь.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов. По оценке эксперта К.Косоурова, около 90% предприятий на этом рынке занимаются псевдоутилизациею.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.

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