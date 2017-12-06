Рівненщина потерпає від пестицидів - активіст

“Бджола — це індикатор стану довкілля і ще у 2015 році вона почала масово гинути”, — зазначив він.

За його словами, місцеве підприємство отруює не лише бджіл, а й людей.

“У нас є підтвердження з акушерських пунктів, де в малому селі, де 50 дітей проживає, всі звернулися за медичною допомогою через отруєння” — повідомив Б.Лимар.

Він зазначив, що під час власного розслідування активістам вдалося дізнатися, що саме в цей час до Донецьку прийшов гумконвой № 23 в складі якого було шість фур із пестицидами, які потім “розтворилися” в Україні.

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“Ми не виключаємо, а швидше навіть стверджуємо, що вони потрапили на Західну Україну. Тобто контрафактні пестициди могли бути вже заборонені до використання. Можливо в Росії оформили документи на утилізацію, українські агропідприємці купили їх за безцінь”, — розповів він.

За словами Б.Лимара, за даним фактом було відкрито кримінальне провадження, яке до сьогоднішнього дня триває.

“Нацполіція нічого не робить, бо є інформація що це агропідприємство належить поважним депутатам. З екоінспекції ми отримали лише відписки. Всі топчуться на місці бо немає бажання довести справу до кінця. Було накладено штраф на виконавця на загальну суму 1500 грн у 2015 році. За 2016 і 2017 рік було 50 звернень щодо отруєння цим самим агрохолдингом. І жодного разу навіть після проведення перевірок нічого не було виявлено. А ми можемо спів ставити чому в Україні друге місце по смертності у Європі”, — наголосив він.

Нагадаємо, в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн — це небезпечні і отруйні речовини, які можуть провокувати рак у населення.

Проблеми в сфері обігу небезпечних відходів пояснюють безконтрольністю і безвідповідальністю.

Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте, не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де-небудь.

Перевірити підприємства практично неможливо — в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають “паперовою” або віртуальною. Після такої “утилізації” небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків. За оцінкою експерта К.Косоурова, близько 90% підприємств на цьому ринку займаються псевдоутилізацією.

У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким, підприємства повинні будуть проходити обов’язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.