Уровень заторов в столице оценивается в 7 баллов

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов",, "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны, от метро "Шулявская" и к центру), Голосеевском, Воздухофлотском (в обе стороны) улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, от Севастопольской площади и до метро "Дорогожичи", Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульваре Леси Украинки (в сторону центра), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка образовалась на Набережном шоссе в от моста Метро и до Почтовой площади (в обе стороны).

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского в сторону Севастопольской площади, на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и проспекте Николая Бажана в сторону Борисполя.

В настоящее время движение затруднено на мосту Метро.

Напомним, в Киеве в течение 24-27 апреля в некоторых домах будет отключено водоснабжение.