Рівень заторів в столиці оцінюється в 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Києві рівень заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, , “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони, від метро “Шулявська” і до центру), Голосіївському, Воздухофлотському (в обидва боки) вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, від Севастопольській площі і до метро “Дорогожичі”, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварі Лесі Українки (в бік центру), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях. Затор утворилась на Набережному шосе в від моста Метро і до Поштової площі (в обидва боки).
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського в бік Севастопольської площі, на вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій, Кільцевій дорозі та проспекті Миколи Бажана в бік Борисполя.
На цей час рух ускладнений на мості Метро.
Нагадаємо, у Києві протягом 24-27 квітня у деяких будинках буде відключено водопостачання.