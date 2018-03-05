Уровень пробок в Киеве уже достиг отметки 9 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Киеве уровень пробок уже достиг отметки в 9 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение в основном затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан независимости", "Крещатик", "Контрактовая площадь," Почтовая площадь "и другие.
Кроме того, пробки есть на проспекте Победы (от центра и в цирк в обе стороны), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульваре Леси Украинки, на Подоле (почти все улицы пересекающие Нижний Вал), Набережном шоссе, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Напомним, сегодня ночью в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.