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Рівень заторів у Києві вже досяг позначки 9 балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Києві рівень заторів вже досяг позначки в 9 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа, “Поштова площа” та інші.

Крім того, затори є на проспекті Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварі Лесі Українки, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Набережному шосе, Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Деснянському районі Києва сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.

Українські Національні Новини

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