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Уровень воды в реке Ингулец на Николаевщине снизился на 5 метров

Киев • УНН

 • 954159 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. По состоянию на утро понедельника уровень воды в реке Ингулец в Снигиревской громаде Николаевской области после подтопления из-за подрыва Каховской дамбы снизился более чем на 5 метров. Еще остается 56 сантиметров до показателей, которые были до подрыва Каховской ГЭС, сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram, пишет УНН.

Уровень воды в реке Ингулец на Николаевщине снизился на 5 метров

Цитата

«По состоянию на 08:00 19 июня уровень воды в р. Ингулец снизился более чем на 5 м. До уровня, который был до момента подрыва Каховской ГЭС, остается 56 см. Сейчас вода отошла от всех 375 домов, которые подверглись подтоплению», - написал Кухта.

Детали

Электрики продолжают ремонтные работы поврежденного оборудования. По словам Кухты, на сегодня все еще остаются временно обесточенными дома 41 абонента в трех населенных пунктах общины, которые подверглись подтоплению.

Также ведутся работы по восстановлению артскважин, которые обеспечивают централизованное водоснабжение.
В городе подвозят воду для населения. Установлены новые накопители в нескольких микрорайонах города.

Также работают бюветы, где люди могут приобрести питьевую очищенную воду, отметил Кухта. И сообщил, что в пострадавшие населенные пункты местным жителям привозят воду, продукты и вещи первой необходимости

Дополнение

Уровень воды в акватории Николаева после повышения из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС до более метра на сегодняшнее утро снизился до 20 сантиметров. Об этом в понедельник сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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