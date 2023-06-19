Рівень води у річці Інгулець на Миколаївщині знизився на 5 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Станом на ранок понеділка рівень води в річці Інгулець у Снігурівській громаді Миколаївської області після підтоплення через підрив Каховської дамби знизився більш ніж на 5 метрів. Ще залишається 56 сантиметрів до показників, які були до підриву Каховської ГЕС, повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram,пише УНН.
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«Станом на 08:00 19 червня рівень води в р. Інгулець знизився більш ніж на 5 м. До рівня, який був до моменту підриву Каховської ГЕС, залишається 56 см. Наразі вода відійшла від усіх 375 будинків, які зазнали підтоплення», - написав Кухта.
Деталі
Електрики продовжують ремонтні роботи пошкодженого обладнання. За словами Кухти, на сьогодні все ще залишаються тимчасово знеструмленими домівки 41 абонента у трьох населених пунктах громади, які зазнали підтоплення.
Також ведуться роботи із відновлення артсвердловин, які забезпечують централізоване водопостачання.
У місті підвозять воду для населення. Встановлено нові накопичувачі в декількох мікрорайонах міста.
Також працюють бювети, де люди можуть придбати питну очищену воду, зазначив Кухта. І повідомив, що в постраждалі населені пункти міцевим привозять воду, продукти та речі першої необхідності
Доповнення
Рівень води в акваторії Миколаєва після підвищення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС до понад метра на сьогоднішній ранок знизився до 20 сантиметрів. Про це у понеділок повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.