Уровень воды в реке Днепр в пределах Киева снижается - КГВА

Детали

По состоянию на 10:00 21 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста «Метро», как указано, составляет 9 324 см, что на 13 см меньше вчерашнего. Показатели более 9 400 см являются критическими для Киева. За последние дни уровень воды в Днепре в столице упал уже более чем на 30 см. Однако еще сохраняется II уровень опасности гидрологических явлений – оранжевый.

Цитата

«Вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС в столице сохраняется подтопление пойменных территорий – острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, также Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков и наблюдается частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано», – отметил председатель КГГА Сергей Попко.

Он добавил, что предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, а службы службы, несмотря на прогнозы Укргидрометцентра о пике весеннего половодья на 22 апреля, готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В результате весеннего разлива рек и подъема уровня воды в реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг подтопления зафиксировали в восьми областях: Киевской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Волынской областях. От паводка пострадали более тысячи домохозяйств по всей Украине, а общая площадь подтопленных сельскохозяйственных угодий составила более 20 тыс. га.