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Рівень води у річці Дніпро у межах Києва знижується - КМВА

Рівень води у річці Дніпро у межах Києва знижується - КМВА

Київ • УНН

 • 1087078 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На 13 см зменшився рівень води у річці Дніпро у межах столиці, якщо порівняти із вчорашнім днем. Скорочення масштабів водопілля в межах Києва спостерігається вже кілька діб поспіль, зазначив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН

Деталі

Станом на 10:00 21 квітня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста «Метро», як вказано, становить 9 324 см, що на 13 см менше вчорашнього. Показники понад 9 400 см є критичними для Києва. За останні дні рівень води в Дніпрі у столиці впав вже на понад 30 см. Проте ще зберігається ІІ рівень небезпеки гідрологічних явищ – помаранчевий.

Цитата

«Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, у столиці утримується підтоплення заплавних територій – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, також Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків та спостерігається часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», – зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Він додав, що передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста, а служби служби, попри прогнози Укргідрометцентру про пік весняного водопілля на 22 квітня, готові до можливих надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Унаслідок весняного розливу рік та підйому рівня води у ріках Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг підтоплення зафіксували у восьми областях: Київській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Волинській областях. Від паводку постраждали понад тисяча домогосподарств по всій Україні, а загальна площа підтоплених сільськогосподарських угідь склала понад 20 тис. га.

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