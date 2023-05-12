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Уровень воды в Днепре в столице продолжает спадать, но поймы еще подтоплены

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. За минувшие сутки уровень воды в реке Днепр в пределах Киева упал еще на 21 сантиметр, однако уровень опасности гидрологических явлений остается желтый, и на 10 сантиметров подтоплены поймы. Сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует КГВА в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По информации Укргидрометцентра, по состоянию на утро уровень воды в реке Днепр, в Киеве возле моста «Метро» составляет 9 259 см. За минувшие сутки уровень половодья в пределах столицы упал на 21 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается – желтый", - сообщил Сергей Попко.

Детали

По его словам, на данный момент по Киеву не зафиксировано аварийных подтоплений. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 10 см - острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, по данным КГВА на территории столицы 10 мая уровень воды упал на 30 сантиметров. 

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