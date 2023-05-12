Рівень води у Дніпрі в столиці продовжує спадати, але заплави ще підтоплені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За минулу добу рівень води в річці Дніпро у межах Києва впав ще на 21 сантиметр, проте рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається жовтий, і на 10 сантиметрів підтоплені заплави, овідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, якого цитує КМВА в Telegram, пише УНН.
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"За інформацією Укргідрометцентру станом, на ранок рівень води в річці Дніпро, в Києві біля мосту «Метро» складає 9 259 см. За минулу добу рівень водопілля в межах столиці впав на 21 см. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – жовтий", - повідомив Сергій Попко.
Деталі
За його словами, наразі по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 10 см - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, за даними КМВА на території столиці 10 травня рівень води впав на 30 сантиметрів.
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