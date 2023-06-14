Уровень воды ниже Каховской ГЭС продолжит спад на 1-10 см в час - Укргидроэнерго

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"В створе поста Херсон продолжается стабильный спад интенсивностью 2-5 см в час. За сутки уровень воды снизился на 0,58 м. И по состоянию на 10:00 14 июня составляет - 2,38 м. Общий спад от максимального уровня (10,74 м над нулем поста на 3:00 часов 8 июня) составляет 3,30 м", - сообщили в Укргидроэнерго.

"В течение текущих суток ниже Каховской ГЭС будет продолжаться спад уровней на 1-10 см в час с удержанием затоплений", - указывают в Укргидроэнерго.

Детали

Как отмечается, по предварительным подсчетам, из Каховского водохранилища потеряно около 70% объема воды.

По данным Укргидромедцентра, уровни воды на Каховском водохранилище отмечаются ниже критических отметок работы водозаборов населенных пунктов Запорожского района Запорожской области, Никопольского, Криворожского районов Днепропетровской области, Бериславского, Каховского районов Херсонской области.

Как сообщается, в связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением.

Напомним

В Херсонской области после подрыва дамбы до сих пор подтоплены 45 населенных пунктов.