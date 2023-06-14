Уровень воды ниже Каховской ГЭС продолжит спад на 1-10 см в час - Укргидроэнерго

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 5574 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 47006 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 100601 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 100842 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 240132 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 126333 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 116834 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 353862 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82810 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135156 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 157155 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 113166 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 14406 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 93801 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 58976 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 240128 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 280418 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 353862 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 335847 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 384283 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 59503 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 94312 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 113667 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 157634 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76194 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Уровень воды ниже Каховской ГЭС продолжит спад на 1-10 см в час - Укргидроэнерго

Киев • УНН

 • 1015129 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Уровень воды в Херсонской области после поднятия из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС местами спал на 3,3 м, в эти сутки ниже ГЭС будет продолжаться спад на 1-10 см в час, сообщили в Укргидроэнерго, пишет УНН.

Уровень воды ниже Каховской ГЭС продолжит спад на 1-10 см в час - Укргидроэнерго

Цитата

"В створе поста Херсон продолжается стабильный спад интенсивностью 2-5 см в час. За сутки уровень воды снизился на 0,58 м. И по состоянию на 10:00 14 июня составляет - 2,38 м. Общий спад от максимального уровня (10,74 м над нулем поста на 3:00 часов 8 июня) составляет 3,30 м", - сообщили в Укргидроэнерго.

"В течение текущих суток ниже Каховской ГЭС будет продолжаться спад уровней на 1-10 см в час с удержанием затоплений", - указывают в Укргидроэнерго.

Детали

Как отмечается, по предварительным подсчетам, из Каховского водохранилища потеряно около 70% объема воды.

По данным Укргидромедцентра, уровни воды на Каховском водохранилище отмечаются ниже критических отметок работы водозаборов населенных пунктов Запорожского района Запорожской области, Никопольского, Криворожского районов Днепропетровской области, Бериславского, Каховского районов Херсонской области.

Как сообщается, в связи с резким снижением уровня воды в нижнем бьефе Днепровской ГЭС гидроагрегаты станции работают с ограничением.

Напомним

В Херсонской области после подрыва дамбы до сих пор подтоплены 45 населенных пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66