Рівень води нижче Каховської ГЕС продовжить спад на 1-10 см за годину - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Рівень води у Херсонській області після підняття через підрив дамби Каховської ГЕС місцями спав на 3,3 м, цієї доби нижче ГЕС триватиме спад на 1-10 см за годину, повідомили в Укргідроенерго, пише УНН.
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"У створі поста Херсон продовжується стабільний спад інтенсивністю 2-5 см за годину. За добу рівень води знизився на 0,58 м. І станом на 10:00 14 червня становить - 2,38 м. Загальний спад від максимального рівня (10,74 м над нулем поста на 3:00 годину 8 червня) складає 3,30 м", - повідомили в Укргідроенерго.
"Протягом поточної доби нижче Каховської ГЕС триватиме спад рівнів на 1-10 см за годину з утриманням затоплень", - вказують в Укргідроенерго.
Деталі
Як зазначається, за попередніми підрахунками, з Каховського водосховища втрачено близько 70% об‘єму води.
За даними Укргідромедцентру, рівні води на Каховському водосховищі відмічаються нижчими за критичні відмітки роботи водозаборів населених пунктів Запорізького району Запорізької області, Нікопольського, Криворізького районів Дніпропетровської області, Бериславського, Каховського районів Херсонської області.
Як повідомляється, у зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням.
Нагадаємо
На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів.