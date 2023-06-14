На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Рівень підтоплення у Херсонській області, після підриву Каховської ГЕС, продовжує спадати - на Дніпрі у створі поста "Херсон" впав вже до 2,35 м. Досі затоплено 45 населених пунктів. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"Станом на 08:00 14 червня на річці Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 2,35 м", - ідеться у повідомленні.
Підтопленими в Херсонській області, як повідомляється, залишаються 28 населених пунктів (3 103 будинки) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
Всього у Херсонській області, як зазначається, евакуйовано 2 тис. 779 осіб (у тому числі 300 дітей та 77 маломобільних осіб). Врятовано 714 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 378 особам.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Наразі на підтоплених територіях Херсонщини спостерігається суттєве зниження рівня води, площа підтоплення скоротилася орієнтовно вдвічі.
Рівень води буде, за прогнозами Укргідрометцентру, падати ще протягом двох тижнів і досягне природніх значень.