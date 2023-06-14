На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів - ДСНС

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13803 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44733 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39596 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44830 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113587 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179901 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196408 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144043 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137816 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87893 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35330 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39524 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30816 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12372 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25895 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25976 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44733 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196408 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248689 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 514 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 808 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19215 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24097 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40135 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів - ДСНС

Київ • УНН

 • 2382531 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Рівень підтоплення у Херсонській області, після підриву Каховської ГЕС, продовжує спадати - на Дніпрі у створі поста "Херсон" впав вже до 2,35 м. Досі затоплено 45 населених пунктів. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

На Херсонщині після підриву дамби досі підтоплені 45 населених пунктів - ДСНС

Деталі

"Станом на 08:00 14 червня на річці Дніпро у створі поста «Херсон» спостерігається поступове зниження рівня води та знаходиться на рівні 2,35 м", - ідеться у повідомленні.

Підтопленими в Херсонській області, як повідомляється, залишаються 28 населених пунктів (3 103 будинки) на правому березі річки Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Всього у Херсонській області, як зазначається, евакуйовано 2 тис. 779 осіб (у тому числі 300 дітей та 77 маломобільних осіб). Врятовано 714 осіб (у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб). Надано психологічну допомогу 378 особам. 

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Наразі на підтоплених територіях Херсонщини спостерігається суттєве зниження рівня води, площа підтоплення скоротилася орієнтовно вдвічі. 

Рівень води буде, за прогнозами Укргідрометцентру, падати ще протягом двох тижнів і досягне природніх значень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31