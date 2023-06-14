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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Херсонщине после подрыва дамбы до сих пор подтоплены 45 населенных пунктов - ГСЧС

Киев • УНН

 • 2382531 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Уровень подтопления в Херсонской области, после подрыва Каховской ГЭС, продолжает спадать - на Днепре в створе поста "Херсон" упал уже до 2,35 м. До сих пор затоплены 45 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

На Херсонщине после подрыва дамбы до сих пор подтоплены 45 населенных пунктов - ГСЧС

Детали

"По состоянию на 08:00 14 июня на реке Днепр в створе поста «Херсон» наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 2,35 м", - говорится в сообщении.

Подтопленными в Херсонской области, как сообщается, остаются 28 населенных пунктов (3 103 дома) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Всего в Херсонской области, как отмечается, эвакуировано 2 тыс. 779 человек (в том числе 300 детей и 77 маломобильных лиц). Спасены 714 человек (в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц). Оказана психологическая помощь 378 лицам. 

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Сейчас на подтопленных территориях Херсонской области наблюдается существенное снижение уровня воды, площадь подтопления сократилась ориентировочно вдвое. 

Уровень воды будет, по прогнозам Укргидрометцентра, падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений.

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