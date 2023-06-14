На Херсонщине после подрыва дамбы до сих пор подтоплены 45 населенных пунктов - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Уровень подтопления в Херсонской области, после подрыва Каховской ГЭС, продолжает спадать - на Днепре в створе поста "Херсон" упал уже до 2,35 м. До сих пор затоплены 45 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 08:00 14 июня на реке Днепр в створе поста «Херсон» наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 2,35 м", - говорится в сообщении.
Подтопленными в Херсонской области, как сообщается, остаются 28 населенных пунктов (3 103 дома) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.
Всего в Херсонской области, как отмечается, эвакуировано 2 тыс. 779 человек (в том числе 300 детей и 77 маломобильных лиц). Спасены 714 человек (в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц). Оказана психологическая помощь 378 лицам.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Сейчас на подтопленных территориях Херсонской области наблюдается существенное снижение уровня воды, площадь подтопления сократилась ориентировочно вдвое.
Уровень воды будет, по прогнозам Укргидрометцентра, падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений.