На Херсонщине после подрыва дамбы до сих пор подтоплены 45 населенных пунктов - ГСЧС

Детали

"По состоянию на 08:00 14 июня на реке Днепр в створе поста «Херсон» наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 2,35 м", - говорится в сообщении.

Подтопленными в Херсонской области, как сообщается, остаются 28 населенных пунктов (3 103 дома) на правом берегу реки Днепр и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Всего в Херсонской области, как отмечается, эвакуировано 2 тыс. 779 человек (в том числе 300 детей и 77 маломобильных лиц). Спасены 714 человек (в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц). Оказана психологическая помощь 378 лицам.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Сейчас на подтопленных территориях Херсонской области наблюдается существенное снижение уровня воды, площадь подтопления сократилась ориентировочно вдвое.

Уровень воды будет, по прогнозам Укргидрометцентра, падать еще в течение двух недель и достигнет естественных значений.