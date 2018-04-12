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Уровень вечерних пробок в Киеве достиг 8 баллов

Уровень вечерних пробок в Киеве достиг 8 баллов

Киев  •  УНН

 • 9706 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 8 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины), Голосеевском, Николая Бажана (в сторону Южного моста), улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновола, Богдана Хмельницкого, Владимирская, Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи"), бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка образовалась на Набережном шоссе в сторону моста Метро.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского (ремонтные работы в районе Совских прудов), улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговой и Набережно-рыболовных (в сторону Подола), Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), Кольцевой дороге, Днепровской набережной и Броварском проспекте.

Сейчас движение затруднено на всех мостах, кроме Дарницкого.

Как сообщал УНН, путепровод возле станции метро "Выдубичи" планово ремонтируют, угрозы участникам дорожного движения нет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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