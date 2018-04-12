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Рівень вечірніх заторів в Києві досяг 8 балів

Київ • УНН

 • 9708 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 8 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.

Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини), Голосіївському, Миколи Бажана (в бік Південного моста), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”), бульварах Лесі Українки та Дружби Народів (в бік Печерського моста), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях. Затор утворилась на Набережному шосе в бік моста Метро.

Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського (ремонтні роботи в районі Совських прудів), вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу), Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), Кільцевій дорозі, Дніпровській набережній та Броварському проспекті.

Наразі рух ускладнений на всіх мостах, крім Дарницького.

Як повідомляв УНН, шляхопровід біля станції метро “Видубичі” планово ремонтують, загрози учасникам дорожнього руху немає.

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