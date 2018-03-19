Уровень вечерних пробок в Киеве достиг 7 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение основном затруднен в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.
Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины) улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Набережном шоссе, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на улице Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой.
Сейчас движение затруднено на Южном и Московском мостах.
Напомним, вероятность снегопада во вторник-среду, 20 и 21 марта, в Киеве достигает 30-40%.