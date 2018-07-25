Уровень пробок в столице достиг 10 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки 10 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Сейчас больше всего сложным движение транспорта доступно на следующих участках: улица Елены Телиги (затоплен тоннель у метро "Дорогожичи"), на проспекте Победы (от центра и до метро "Берестейская"), на улице Крещатик в сторону Подола, на проспекте Степана Бандеры в сторону метро "Почайна" (Петровка), улице Набережно-Рыбальская (в сторону Оболони) и бульваре Дружбы Народов.
Кроме того, пробки есть на Голосеевском проспекте, улице Академика Заболотного и Воздухофлотском проспекте и других.
Как сообщал УНН, сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь после которого некоторые улицы оказались затопленными.