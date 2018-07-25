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Рівень заторів у столиці досяг 10 балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки 10 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Наразі найбільше складним рух транспорту є на наступних ділянках: вулиця Олени Теліги (затоплено тунель біля метро “Дорогожичі”), на проспекті Перемоги (від центру і до метро “Берестейська”), на вулиці Хрещатик в бік Подолу, на проспекті Степана Бандери в бік метро “Почайна” (Петрівка), вулиці Набережно-Рибальскій (в бік Оболоні) і бульварі Дружби Народів.

Крім того, затори є на Голосіївському проспекті, вулиці Академіка Заболотного, Повітрофлотському проспекті, та інших.

Як повідомляв УНН, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ після якого деякі вулиці виявились затопленими.

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