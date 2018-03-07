Уровень утренних пробок в столице оценивается в 6 баллов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40339 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55084 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58598 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102366 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93593 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103724 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110746 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116991 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122521 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133942 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Уровень утренних пробок в столице оценивается в 6 баллов

Уровень утренних пробок в столице оценивается в 6 баллов

Киев  •  УНН

 • 8684 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Киеве сегодня уровень утренних пробок достиг отметки в 6 баллов, передает УНН.

Так, согласно данным сервиса "Google Maps", традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Кроме того, есть проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах, улице Крещатик, на улице Вячеслава Черновола (в сторону Лукьяновки). Затор образовался на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны, а также от въезда в город и до метро "Нивки"), проспекте Николая Бажана (в сторону правого берега), на улице Елены Телиги (в сторону метро "Дорогожичи"), и проспекте Романа Шухевича (в сторону Петровки).

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади, а также прилегающих улицах. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и Набережно-Рыбальская (в сторону Подола). Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Совских прудов и в районе Севастопольской площади. Затруднено движение на бульваре Леси Украинский (в сторону центра), а также на Набережном шоссе от моста Метро и до Почтовой площади.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода на улице Саксаганского и Дарницкого площади (и близлежащих улицах). Кроме того, есть проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и к Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская (а также в сторону Южного моста).

На данный момент движение затруднено на Южном и Московском мостах.

Напомним, в ближайший час с сохранением в первой половине дня 7 марта в Киеве туман, гололед.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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