Рівень ранкових заторів в столиці оцінюється в 6 балів

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Києві сьогодні рівень ранкових заторів досяг позначки в 6 балів, передає УНН.

Так, згідно з даними сервісу “Google Maps”, традиційно повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Театральна”, “Льва Толстого”, “Університет”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності” і “Палац спорту”.

Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях, вулиці Хрещатик, на вулиці В’ячеслава Чорновола (в бік Лук’янівки). Затор утворився на проспекті Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони, а також від в’їзду в місто і до метро “Нивки”), проспекті Миколи Бажана (в бік правого берегу), на вулиці Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”), та проспекті Романа Шухевича (в бік Петрівки).

Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал і в районі Контрактової площі, а також прилеглих вулицях. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова та Набережно-Рибальска (в бік Подолу). Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського в районі Совських ставків і в районі Севастопольської площі. Ускладнено рух на бульварі Лесі Українки (в бік центру), а також на Набережному шосе від моста Метро і до Поштової площі.

Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Жулян в обидві сторони) і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська (а також в бік Південного моста).

На даний момент рух ускладнений на Південному та Московському мостах.

Нагадаємо, у найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 7 березня у Києві туман, ожеледь.

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