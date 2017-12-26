Уровень лавинной опасности на Закарпатье снизился
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 декабря. УНН. Синоптики на Закарпатье фиксируют снижение уровня лавинной опасности - с III (значительного) до II (умеренного) уровня, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
“26-27 мая в высокогорье Закарпатской области сохраняется умеренная (II уровень) снеголавинная опасность”, — говорится в сообщении гидрометеоцентра.
Однако еще вчера, 25 декабря, специалисты констатировали, что на высокогорье Закарпатья содержалась значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).
Как сообщал УНН, на реках во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях ожидается подъем уровней воды.