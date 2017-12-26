Рівень лавинної небезпеки на Закарпатті знизився
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 грудня. УНН. Синоптики на Закарпатті фіксують зниження рівня лавинної небезпеки – з ІІІ (значного) до ІІ (помірного) рівня, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.
“26-27 грудня у високогір′ї Закарпатської області зберігається помірна (ІІ рівень) сніголавинна небезпека”, — йдеться у повідомленні гідрометеоцентру.
Натомість, ще вчора, 25 грудня, фахівці констатували, що на високогір′ї Закарпаття утримувалася значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).
Як повідомляв УНН, на річках у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях очікується підйом рівнів води.