Уровень аварийности на дорогах остается критическим в трех областях

"Сегодня, 27 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Высокий уровень аварийности зафиксирован еще в пяти областях: Тернопольской, Черкасской, Харьковской, Луганской и Донецкой.

Также сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины были травмированы 35 граждан.