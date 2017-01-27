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Уровень аварийности на дорогах остается критическим в трех областях

Киев • УНН

 • 9833 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на 27 января критической по уровню аварийности остается ситуация в трех областях Украины и еще в пяти областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.

"Сегодня, 27 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Высокий уровень аварийности зафиксирован еще в пяти областях: Тернопольской, Черкасской, Харьковской, Луганской и Донецкой.

Также сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины были травмированы 35 граждан.

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