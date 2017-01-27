Уровень аварийности на дорогах остается критическим в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По состоянию на 27 января критической по уровню аварийности остается ситуация в трех областях Украины и еще в пяти областях уровень аварийности остается высоким. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Украины.
"Сегодня, 27 января, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Высокий уровень аварийности зафиксирован еще в пяти областях: Тернопольской, Черкасской, Харьковской, Луганской и Донецкой.
Также сообщается, что за минувшие сутки на дорогах Украины были травмированы 35 граждан.