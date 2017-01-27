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Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у трьох областях

Рівень аварійності на дорогах залишається критичним у трьох областях

Київ • УНН

 • 9834 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Станом на 27 січня критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у трьох областях України та ще у п’яти областях рівень аварійності залишається високим. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.

"Сьогодні, 27 січня, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в Закарпатській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Високий рівень аварійності зафіксовано ще у п’яти областях: Тернопільській, Черкаській, Харківській, Луганській та Донецькій.

Також повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України було травмовано 35 громадян.

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