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Рост ВВП Украины в I квартале замедлился до 2,4%

Рост ВВП Украины в I квартале замедлился до 2,4%

Киев  •  УНН

 • 6375 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Рост ВВП Украины в январе-марте 2019 года замедлился до 2,4% , ожидается, что экономический рост в 2019 году в целом замедлится до 2,5%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные апрельского инфляционного отчета Национального банка Украины.

"В начале 2019 года экономический рост ожидаемо замедлился (по оценкам НБУ, до 2,4% г/г в I квартале)", - говорится в отчете.

По данным НБУ, в этот период ожидаемо уменьшился вклад от роста в сельском хозяйстве из-за исчерпания эффекта рекордного урожая прошлого года. Кроме того, ослабли показатели промышленности. Основным фактором экономического роста остался внутренний спрос - прежде всего потребление домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий.

Внешние условия, по данным НБУ, при этом несколько ухудшились. Рост глобальной экономики и мировой торговли замедлился из-за действия протекционистских мер. На этом фоне снижались цены на большинстве товарных рынков, за исключением нефти и железной руды, где важны факторы со стороны предложения, указали в Нацбанке.

Также в НБУ сообщили, что в I квартале 2019 года продолжалось сужение дефицита текущего счета, который достиг уровня соответствующего квартала предыдущего года - 0,4 млрд долл.

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В частности сократилось отрицательное сальдо торговли товарами и уменьшились выплаты дивидендов. Высокий урожай зерновых и технических культур в прошлом году обеспечил рост экспорта товаров, даже в условиях уменьшения экспорта металлургической продукции. При этом рост импорта товаров замедлился благодаря сокращению импорта энергоносителей и снижению цен на отдельные товары потребительского импорта, отметили в регуляторе.

Кроме того, в НБУ сообщили, что благодаря профициту платежного баланса (0,3 млрд долл.) международные резервы за I квартал почти не изменились, несмотря на выплаты перед МВФ. По состоянию на конец I квартала резервы составили 20,6 млрд долл., или 3,4 месяца импорта будущего периода.

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