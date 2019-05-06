Ріст ВВП України у I кварталі сповільнився до 2,4%

КИЇВ. 6 травня. УНН. Зростання ВВП України у січні-березні 2019 року сповільнилося до 2,4%, очікується, що економічне зростання у 2019 році загалом сповільниться до 2,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані квітневого інфляційного звіту Національного банку України.