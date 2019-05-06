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Ріст ВВП України у I кварталі сповільнився до 2,4%

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Зростання ВВП України у січні-березні 2019 року сповільнилося до 2,4%, очікується, що економічне зростання у 2019 році загалом сповільниться до 2,5%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані квітневого інфляційного звіту Національного банку України.

"На початку 2019 року економічне зростання очікувано сповільнилося (за оцінками НБУ, до 2,4% р/р у І кварталі)", - сказано у звіті.

За даними НБУ, у цей період очікувано зменшився внесок від зростання в сільському господарстві через вичерпання ефекту рекордного врожаю минулого року. Крім того, послабилися показники промисловості. Основним чинником економічного зростання залишився внутрішній попит - передусім споживання домогосподарств та інвестиційна діяльність підприємств.

Зовнішні умови, за даними НБУ, натомість дещо погіршилися. Зростання глобальної економіки та світової торгівлі уповільнилося через дію протекціоністських заходів. На цьому тлі знижувалися ціни на більшості товарних ринків, за винятком нафти та залізної руди, де важливу роль відігравали фактори з боку пропозиції, вказали у Нацбанку.

Також у НБУ повідомили, що у І кварталі 2019 року тривало звуження дефіциту поточного рахунку, який досяг рівня відповідного кварталу попереднього року - 0,4 млрд дол.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зовнішньоторговельний баланс за I квартал зведений з дефіцитом у 2 млрд доларів

Зокрема скоротилося від'ємне сальдо торгівлі товарами та зменшилися виплати дивідендів. Високий урожай зернових та технічних культур минулого року забезпечив зростання експорту товарів, навіть в умовах зменшення експорту металургійної продукції. Натомість зростання імпорту товарів уповільнилося завдяки скороченню імпорту енергоносіїв та зниженню цін на окремі товари споживчого імпорту, зазначили у регуляторі.

Окрім того, у НБУ повідомили, що завдяки профіциту платіжного балансу (0,3 млрд дол.) міжнародні резерви за І квартал майже не змінилися, попри виплати перед МВФ. Станом на кінець І кварталу резерви становили 20,6 млрд дол., або 3,4 місяця імпорту майбутнього періоду.

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