Рост цен на стройматериалы - основной фактор влияния на стоимость жилья

Одно из основных требований - это местоположение, на котором возводят новостройку, считает Кушнир. А также качество строительства и дорогая отделка, добавил он.

"Место, место и еще раз место. Дорогое качество и отделка. А потом все остальное - энергоэффективность, система "умный" дом, с ее датчиками движения, климат-контролем и так далее. А также зарядные для электрокаров, солнечные батареи, индивидуальные котельные. Такое жилье должно иметь хорошую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, удобное расположение и транспортное сообщение.



Нельзя сказать, что потенциал роста стоимости квартир в домах эконом-класса существенно ниже, чем бизнес-класса и премиум сегмента. Все пропорционально. Потому что стройматериалы растут в цене, независимо от класса. Штукатурка для фасадов выросла в цене на определенный процент, как и более дорогие отделочные материалы, которые используются для фасадов в домах бизнес-класса. То есть, первое по сравнению с дорогим так и осталось дешевле, но все равно выросло в цене. Стоимость квартир любого класса зависит, в том числе, и от материалов, из которых они строятся. Если материалы растут в цене, то и квартиры дорожают, независимо от того, эконом это или бизнес. А самое главное, нужно выбрать потенциально надежного застройщика", - пояснил Кушнир.



Президент компании рассказал о главных проектах над которыми "Киевгорстрой" работает сейчас.



"Каждый проект "Киевгорстроя" по-своему интересен. Предложения от Компании рассчитаны на выбор различных покупателей. Есть, например, ЖК "Mirax", который уникален и своим проектом, и удачным местоположением, и вполне доступной цене. Новые комплексы на Отрадном, на Радужном массиве, два "сладких" ЖК на Петра Радченко, комплекс на Каховской, у них - свои преимущества, которые особенно оценят семейные пары. Интересный проект апарт-дома на Квитки Цисык, или "Итальянский квартал", в котором квартиры с террасами до 27 кв. И тот, и другой это малоэтажная застройка, что сегодня - редкость", - рассказал президент холдинга.



Он также добавил, что также высотные жилые дома ЖК "Урловская-1" и ЖК "Урловская-2" , которые в прямом смысле стоять на пьедестале. Дома комплексов объединены функциональным стилобатом, вид из окон особенно на верхних этажах, большое преимущество этих ЖК. Также он напомнил о один из самых громких проектов "Киевгорстроя" - ЖК "Manhattan" , три 36-этажные башни на стилобате, в котором будут ресторан, бутики, паркинг, и многое другое.



"Инвестировать можно и нужно в любой комплекс нашей Компании! Потому что это надежное вложение денег. И не важно, покупаете вы квартиру, чтобы жить или чтобы на ней зарабатывать. Мы считаем, что все покупают в нашей компании, все, что мы строим - все привлекательное", - считает Кушнир.