Ріст цін на будматеріали – основний фактор впливу на вартість житла

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Зростання вартості будівельних матеріалів тягне за собою зростання вартості житла у новобудовах усіх класів. Про це у коментарі виданню “Личный счет” повідомив президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, коментуючи потенціал зростання цін на житло анонсованого багатьма забудовниками, передає УНН.

Одне з основних вимог — це місце розташування, на якому зводять новобудову, вважає Кушнір. А також якість будівництва і дорога обробка, додав він.

“Місце, місце і ще раз місце. Дорогі якість і оздоблення. А потім все інше — енергоефективність, система „розумний“ будинок, з її датчиками руху, клімат-контролем і так далі. А також зарядні для електрокарів, сонячні батареї, індивідуальні котельні. Таке житло повинно мати хорошу внутрішню і зовнішню інфраструктуру, зручне розташування і транспортне сполучення.

Не можна сказати, що потенціал зростання вартості квартир в будинках економ-класу істотно нижче, ніж бізнес-класу і преміум сегменту. Все пропорційно. Тому що будматеріали ростуть в ціні, не залежно від класу. Штукатурка для фасадів виросла в ціні на певний відсоток, як і більш дорогі облицювальні матеріали, які використовуються для фасадів у будинках бізнес-класу. Тобто, перше в порівнянні з дорогим так і залишилося дешевшим, але все одно зросло в ціні. Вартість квартир будь-якого класу залежить, в тому числі, і від матеріалів, з яких вони будуються. Якщо матеріали ростуть в ціні, то і квартири дорожчають, не залежно від того, економ це або бізнес. А найголовніше, потрібно вибрати потенційно надійного забудовника”, — пояснив Кушнір.

Президент компанії розповів про головні проекти над якими “Київміськбуд” працює зараз.

“Кожен проект „Київміськбуду“ по-своєму цікавий. Пропозиції від Компанії розраховані на вибір різних покупців. Є, наприклад, ЖК „Mirax“, який унікальний і своїм проектом, і вдалим місцем розташування, і цілком доступною ціною. Є нові комплекси на Відрадному, на Райдужному масиві, два „солодких“ ЖК на Петра Радченка, комплекс на Каховській, у них — свої переваги, які особливо оцінять сімейні пари. Цікавий проект апарт-будинка на Квітки Цісик, або „Італійський квартал“, в якому квартири з терасами до 27 кв.м. І той, і інший це малоповерхова забудова, що сьогодні — рідкість”, — розповів президент холдингу.

Він також додав, що є також висотні житлові будинки ЖК “Урлівський-1” і ЖК “Урлівський-2” , які в прямому сенсі стоятимуть на п’єдесталі. Будинки комплексів об’єднані функціональним стилобатом, вид з вікон особливо, на верхніх поверхах, велика перевага цих ЖК. Також він нагадав про одинз найгучніших проектів “Київміськбуду” — ЖК “Manhattan”, три 36-поверхові башти на стилобаті, в якому будуть ресторан, бутики, паркінг, і багато іншого.

“Інвестувати можна і потрібно в будь-який комплекс нашої Компанії! Тому що це надійне вкладення грошей. І не важливо, купуєте ви квартиру, щоб жити або щоб на ній заробляти. Ми вважаємо, що все, що купують в нашій компанії, все, що ми будуємо — все привабливе”, — вважає Кушнір.

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