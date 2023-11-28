Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой из-за скульптур Парфенона

Британский премьер Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом после интервью, где тот назвал мраморные скульптуры, хранящиеся в Британском музее, украденными. Об этом информирует Euronews, пишет УНН.

Детали

Между Великой Британией и Грецией разразился дипломатический скандал. Британский премьер Риши Сунак отменил запланированную на вторник встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Отмечается, что причиной этому стало интервью которое накануне дал Кириакос Мицотакис, в котором он назвал мраморные скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, украденными и потребовал вернуть их обратно.

К сведению

Скульптуры вывезли из Греции британским дипломатом графом Элгином в начале XIX века. Примерно половина сохранившихся мраморных работ находится в Лондоне, а остальные - в специально построенном музее под Акрополем в Афинах.

Дополнение

Мицотакис сравнил разделение скульптур с разрезанием "Моны Лизы" пополам - замечание, которое вызвало возмущение британского правительства.

В понедельник представитель Сунака занял жесткую позицию, заявив, что правительство Великобритании "не планирует менять свой подход, и, считает, что (Британский) музей - это правильное место" для мраморных скульптур.

Они были приобретены в свое время на законных основаниях, и по закону принадлежат попечителям музея. Мы поддерживаем эту позицию и не планируем менять закон, который её регулирует, - сказал представитель Макс Блейн.

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