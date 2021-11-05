Решение ВСК - пиар, который депутаты используют для лоббизма нужных решений - юрист

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“Решение ВСК в основном используют для пиара сами депутаты. Дело в том, что решение спецкомиссии не является определяющим при расследовании дел правоохранительных органов, не является определяющим и в судебной ветви власти. Но плохо то, что депутаты часто используют решения ВСК для лоббизма и влияния на правоохранительные органы или судебную ветвь власти. Это недопустимо, потому что Фемида является Фемидой, и никто не имеет право на нее давить. Ни люди с плакатами, как то в истории Scania, ни депутаты, которые ходят по кабинетам разным, судам, это давление, которое запрещено в нашем цивилизованном обществе”, - считает юрист.

Детали

Нардеп Галина Янченко, председатель ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, после победы шведской компании в судебном процессе между Scania Украина и отечественной фирмы “Журавлына”, высветила в своем телеграмм-канале только сторону Scania Украина и назвала этот судебный процесс “еще одним успешным кейсом ВСК по защите инвесторов”. По ее словам, ВСК якобы обращала свое внимание на “коррупционную составляющую и вероятный подкуп”, однако с чьей стороны он был и существуют ли доказательства ее слов - неизвестно.

Кроме того, генеральный директор Scania Украина Хокан Йюде, после судебного заседания, лично поблагодарил за поддержку Временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов и ее руководителя Галину Янченко.

Представители этой ВСК не раз присутствовали во время судебных заседаний этих двух компаний. Хотя еще зимой лично Янченко заявляла — мол, Временная следственная комиссия занимает нейтральную позицию.

Однако, в своем блоге озвучивала лишь позицию иностранного инвестора.

Напомним

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу отечественного дилера “Журавлыны” к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина по возмещению более 123 миллионов гривен.

И хотя эксперты неоднократно отмечали ангажированность по этому делу как со стороны судей, так и со стороны некоторых политиков, Фемида все же вынесла решение не в пользу отечественной компании.

Добавим

Конфликт между дилером и дистрибьютором начался с желания Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.