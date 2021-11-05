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Рішення ТСК - піар, який депутати використовують для лобізму потрібних рішень - юрист

Київ • УНН

 • 15962 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Рішення, які виносяться на Тимчасових спеціальних комісіях, зокрема - на ТСК з питань захисту прав інвесторів, можуть використовуватися депутатами для впливу на різні інстанції, у тому числі - й судову. Таку думку журналістам УНН озвучив юрист Віталій Журавський.

Рішення ТСК - піар, який депутати використовують для лобізму потрібних рішень - юрист

Цитата:

“Рішення ТСК в основному використовують для піару самі депутати. Річ в тому, що рішення спецкомісії не є визначальним при розслідуванні справ правоохоронних органів, не є визначальним і в судовій гілці влади. Але погано те, що депутати часто використовують рішення ТСК для лобізму і впливу на правоохоронні органи чи судову гілку влади. Це неприпустимо, тому що Феміда є Фемідою, і ніхто не має право на неї тиснути. Не люди з плакатами, як то в історії Scania, ні депутати, які ходять по кабінетах різних, судах, це тиск, який заборонений в нашому цивілізованому суспільстві”, - вважає юрист.

Деталі

Нардеп Галина Янченко, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів, після перемоги шведської компанії в судовому процесі між Scania Україна та вітчизняної фірми “Журавлина”, висвітлила в своєму телеграм-каналі лише сторону Scania Україна та назвала цей судовий процес “ще одним успішним кейсом ТСК по захисту інвесторів”. За її словами, ТСК нібито звертала свою увагу на “корупційну складову та ймовірний підкуп”, однак з чиєї сторони він був і чи існують докази її слів - невідомо.

Окрім того, генеральний директор Scania Україна Хокан Йюде, після судового засідання, особисто подякував за підтримку Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів та її керівника Галину Янченко.

Представники цієї ТСК неодноразово були присутні під час судових засідань цих двох компаній. Хоча ще взимку особисто Янченко заявляла — мовляв, Тимчасова слідча комісія займає нейтральну позицію.

Однак, у своєму блозі озвучувала лише позицію іноземного інвестора.

Нагадаємо

Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу вітчизняного дилера “Журавлини” до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна щодо відшкодування більш ніж 123 мільйонів гривень.

І хоча експерти неодноразово наголошували у заангажованості щодо цієї справи як з боку суддів, так і з боку деяких політиків, Феміда все ж винесла рішення не на користь вітчизняної компанії.

Додамо

Конфлікт між дилером та дистриб’ютором розпочався з бажання Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. З того часу між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

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