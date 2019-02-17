Решение Трампа о чрезвычайном положении обжаловали в суде

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Не прошло и двух дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за ситуации на южной границе, а юристы уже принялись оспаривать это решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.