Решение Трампа о чрезвычайном положении обжаловали в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Не прошло и двух дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за ситуации на южной границе, а юристы уже принялись оспаривать это решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
В пятницу неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявления чрезвычайного положения, сообщает The Washington Post.
По этому, вероятно, будут идти и другие иски.
“Дональд Трамп, увидимся в суде!” — заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс в пятницу, а прокурор Калифорнии Хавьер Бечерра объявил, что планирует сотрудничать с другими штатами, чтобы принять правовых действий против Белого Дома.
Неправительственная организация по защите гражданских свобод The American Civil Liberties Union тоже заявила о подготовке к подаче иска в начале следующей недели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп подписал документы, что увеличивают финансовую помощь Украине почти в 700 млн долларов
Чрезвычайное положение в США объявлялся 60 раз со времени введения в действие соответствующего закона в 1976-м, пишет NPR. Среди 31 чрезвычайного положения, которое действует теперь, есть и решение от 16 марта 2014 года, принятого в ответ на российское вторжение в Крым а также решение от 1 апреля 2015 принятое в ответ на кибернападения на США, которые предоставляют полномочия правительству США блокировать активы причастных к этих преступлений лиц.
В трех четвертях случаев чрезвычайное положение в США объявлялся, чтобы ввести санкции, или торговые ограничения против других стран. В остальных случаях чрезвычайное положение объявлялся после террористических нападений, или природных катаклизмов, пишет NPR. Поэтому настоящее решение Трампа об объявлении чрезвычайного положения стоит особняком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп Премьер-министр Японии выдвинул меня на Нобелевскую премию мира
Чрезвычайного положения позволяет Трампу использовать средства, отведенные государственных бюджетом США на другие цели, на построение стены. По словам главы аппарата Белого дома Мика Малвени, в общем 8 миллиардов долларов будет направлено на строительство стены.
В речи во время провозглашения чрезвычайного положения, Трамп признал, что он ожидает что данное решение будет обжаловано в судебных инстанциях. Трамп надеется, что Администрация в конце концов победит в суде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп потратил 500 тысяч долларов на замену симулятора игры в гольф в Белом доме