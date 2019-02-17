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Решение Трампа о чрезвычайном положении обжаловали в суде

Киев  •  УНН

 • 12044 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Не прошло и двух дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за ситуации на южной границе, а юристы уже принялись оспаривать это решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

В пятницу неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявления чрезвычайного положения, сообщает The Washington Post.

По этому, вероятно, будут идти и другие иски.

“Дональд Трамп, увидимся в суде!” — заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс в пятницу, а прокурор Калифорнии Хавьер Бечерра объявил, что планирует сотрудничать с другими штатами, чтобы принять правовых действий против Белого Дома.

Неправительственная организация по защите гражданских свобод The American Civil Liberties Union тоже заявила о подготовке к подаче иска в начале следующей недели.

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Чрезвычайное положение в США объявлялся 60 раз со времени введения в действие соответствующего закона в 1976-м, пишет NPR. Среди 31 чрезвычайного положения, которое действует теперь, есть и решение от 16 марта 2014 года, принятого в ответ на российское вторжение в Крым а также решение от 1 апреля 2015 принятое в ответ на кибернападения на США, которые предоставляют полномочия правительству США блокировать активы причастных к этих преступлений лиц.

В трех четвертях случаев чрезвычайное положение в США объявлялся, чтобы ввести санкции, или торговые ограничения против других стран. В остальных случаях чрезвычайное положение объявлялся после террористических нападений, или природных катаклизмов, пишет NPR. Поэтому настоящее решение Трампа об объявлении чрезвычайного положения стоит особняком.

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Чрезвычайного положения позволяет Трампу использовать средства, отведенные государственных бюджетом США на другие цели, на построение стены. По словам главы аппарата Белого дома Мика Малвени, в общем 8 миллиардов долларов будет направлено на строительство стены.

В речи во время провозглашения чрезвычайного положения, Трамп признал, что он ожидает что данное решение будет обжаловано в судебных инстанциях. Трамп надеется, что Администрация в конце концов победит в суде.

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