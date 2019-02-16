Трамп: Прем'єр-міністр Японії висунув мене на Нобелівську премію миру

“Прем’єр-міністр Японії Абе передав мені дуже гарну копію листа, який він відправив людям, які присуджують те, що називається Нобелівською премією. Він сказав: “Я з повагою висуваю Вас від імені Японії. Я прошу їх вручити Нобелівську премію миру”, — заявив американський лідер. Трамп додав, що подякував прем’єр-міністру Абе за таку честь.

Зокрема, він скористався можливістю для критики своїх політичних конкурентів, а саме, екс-президента США Барака Обаму, який був удостоєний Нобелівської премії миру у 2009 році. Дональд Трамп заявив, що Обама навіть не знав, за що отримав премію, побувши на церемонії “менше 15-ти секунд”.

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Як повідомляв УНН, Нобелівського лауреата та екс-президента звинувачують у сексуальних домаганнях.